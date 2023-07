F1, Leclerc: 'Passi avanti, ma teniamo a bada l'entusiasmo'

"Da Barcellona il feeling sta andando nella direzione giusta. Ci sono passi avanti, ma non dobbiamo farci trasportare dall'entusiasmo". Charles Leclerc predica prudenza anche in vista del gp di Silverstone di domenica prossima dopo il podio Ferrari in Austria. "La Red Bull è più forte e questa pista potrebbe mettere in evidenza le nostre debolezze" ha aggiunto il pilota monegasco durante la conferenza stampa.