F1, Hamilton: 'le prestazioni non influenzano il mio rinnovo'

"Prima della fine della stagione la trattativa per il mio rinnovo sarà conclusa. Ho ancora una fiducia totale nel team. Serve lavorare per arrivare dove vogliamo come team, ma gli aggiornamenti ci sono e io darà tutto". Lewis Hamilton a Silverstone si prepara a correre il gp di casa: la sua Mercedes non è quella che monopolizzava il mondiale dei bei tempi, ma il campione britannico non ha dubbi sul fatto che si vedrà rinnovata la fiducia del team e che le prestazioni attuali non influenzeranno in questo senso.

"Qui abbiamo una nuova ala anteriore, non un pacchetto enorme ma speriamo di andare nella direzione giusta con questi piccoli passi - ha aggiunto Hamilton parlando in conferenza dei miglioramenti apportati alla monoposto -. Sono felice di tornare qui, è il gp migliore. Qui nella mia prima apparizione ebbi un incidente, ma ho sempre sognato di poter girare qui in pista. E poi la prima pole, la prima vittoria, il pubblico".