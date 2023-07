F1: Verstappen, 'tutto ha funzionato, mi sono divertito'

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Tutto ha funzionato bene. Mi sono molto divertito. Abbiamo seguito la nostra strategia iniziale ed abbiamo fatto bene. Il Mondiale? Mi godo il momento. Adesso ci concentriamo su Silverstone". E' ovviamente sorridente Max Verstappen al termine del Gp d'Austria, sua 42ma vittoria in Formula 1 L'olandese a due giri dal traguardo ha cambiato gli pneumatici per cercare il giro più veloce della pista, una prova di forza ed un regalo alle migliaia di tifosi olandesi accorsi in Austria: "Vedere tutto quell'arancione è incredibile. E' incredibile...", conclude Verstappen. (ANSA).