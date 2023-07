F1: Sainz, "Meritavo il podio, poi quel pit stop..."

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "È stata una gara estremamente solida anche se non posso essere soddisfatto del risultato finale poiché credo che avremmo meritato un doppio podio. Sono stato molto veloce ed ero molto a mio agio con la monoposto ma dopo il primo stop la gara è stata compromessa perché abbiamo perso tempo e posizioni". Carlos Sainz è amareggiato al termine del Gran Premio di Austria che l'ha visto arrivare quarto.

"Sono frustrato, il passo che avevo oggi e le battaglie che ho avuto meritavano una posizione migliore - dice ancora lo spagnolo -. Mi spiace non aver ottenuto il podio. Dietro Leclerc mi sentivo bene e volevo vedere cosa si poteva fare con aria pulita, ma ho fatto un lavoro di squadra. Poi il pit stop mi ha mandato dietro di tre posizioni e complicato il resto della gara. Dovrò rivedermela, adesso mi viene difficile pensare a Silverstone".

Il ferrarista è stato protagonista del duello con la Red Bull di Sergio Perez. "Nel finale ho dato il massimo per difendermi da Checo ma non sono riuscito a mantenere la posizione da podio - commenta -. Nel complesso ci sono alcuni aspetti da analizzare, ma dobbiamo essere contenti per i progressi che abbiamo fatto. Ora dobbiamo continuare a spingere così". (ANSA).