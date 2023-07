F1: Ferrari podio n.800, Vasseur 'progressi, ma Verstappen vola'

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Sono soddisfatto, anche se si vuole sempre di più. Ci aspettiamo qualcosa di meglio a Silverstone".

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno nel secondo posto di Charles Leclerc in Austriate, che fa tagliare il traguardo degli 800 podi per il team di Maranello. "Se facciamo il paragone con Max (Verstappen ndr) ci sono passi avanti da fare, dopo Montreal è la conferma che siamo nella giusta direzione. Bella la battaglia di Sainz, anche se la Red Bull era più veloce. Verstappen oggi volava, poi c'era un gruppo di 10 macchine che poteva arrivare secondo".

Le novità apportate alla SF23 però hanno dato risultati.

"Ogni miglioria li può dare - sottolinea Vasseur -. A Barcellona abbiamo usato il pacchetto nuovo per la prima volta, forse non al meglio. Questo weekend non è stato facile, abbiamo provato poco ma abbiamo confermato i miglioramenti. Ora Silverstone sarà un tracciato diverso, sarà una bella sfida. Non dipende solo da me, ci sono mille persone che spingono come dei matti. Max sarà sempre veloce, forse anche di più. Ma rispetto alle prime gare, quando avevamo un giro di ritardo, abbiamo ridotto il gap".

