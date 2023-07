F1: Elkann, 'la gara più bella della stagione per la Ferrari'

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "E' stata la più bella gara della stagione. Siamo tutti molto felici. E' bello vedere qui in Austria la Ferrari battagliare con la Red Bull". John Elkann promuove le rosse dopo il secondo e quarto posto conquistato nel Gp d'Austria.

"L'umore è buono", aggiunge il presidente ai microfoni di Sky facendo i complimenti a Leclerc e Sainz "per come hanno condotto la gara".

"La cosa importante è vedere la Ferrari che progredisce, andare avanti. Un passo alla volta: è così che si migliora", sottolinea.

Nessuna soggezione nei confronti di Max Verstappen: "Non bisogna mai essere demoralizzati. Se c'è chi può far bene è uno stimola a far meglio. Per la Ferrari è sempre stato così. E' positivo vedere il nostro progresso e vedere ogni gara come si migliora. Qui in Austria abbiamo visto una Ferrari che va unita in una unica direzione".

Infine, un passaggio sul "mercato piloti": "I rinnovi? Come ha detto Vasseur ci sono altre priorità su cui focalizzarci.

Godiamoci questo momento. E' positivo essere sul podio, mostrare come stiamo progredendo. I nostri piloti hanno fatto una bella gara". (ANSA).