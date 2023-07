F1: Austria; penalizzati Sainz e Hamilton, ferrarista ora è 6/o

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Si è concluso definitivamente solo dopo 5 ore dalla bandiera a scacchi il GP d'Austria di formula uno, vinto da Verstappen e con Leclerc e Perez a completare il podio. l'ordine d'arrivo della gara è stato a lungo sub iudice per una protesta dell'Aston Martin sui track limits: riesaminati circa 1.200 casi, poi la decisione dei commissari di gara: così Sainz ha perso il quarto posto ed è sceso al sesto e Norris chiude quarto davanti ad Alonso. Penalizzato anche Lewis Hamilton che perde la posizione su Russell e scala in ottava posizione.

Questo il nuovo ordine d'arrivo (primi dieci) del GP d'Austria 2023 dopo le penalità comminate dai giudici: 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Perez 4. Norris 5. Alonso 6. Sainz 7. Russell 8. Hamilton 9. Stroll 10. Gasly (ANSA).