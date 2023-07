F1: penalità per Leclerc, partirà 9/o in Sprint del Gp d'Austria

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Charles Leclerc è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per la gara Sprint di questo pomeriggio al Gp di Austria.

I commissari di gara hanno ritenuto che il pilota della Ferrari abbia rallentato la McLaren di Oscar Piastri durante gli Shootout all'inizio della curva 9.

Leclerc che era riuscito a qualificarsi con il sesto tempo, ora dovrà occupare il nono posto in griglia. Salgono di una posizione, quindi, le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll e l'Alpine di Esteban Ocon. (ANSA).