F1: Austria: Leclerc 'con queste condizioni manca il feeling'

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Giornata da dimenticare per Charles Leclerc allo Spielberg. Prima viene penalizzato nello Shootout, poi chiude 12° dopo una gara anonima e in grande difficoltà sulla pista bagnata. Domenica, però, il ferrarista scatterà 2°.

"Le condizioni incidono, ma sono anche che non sono al livello quando c'è metà asciutto e bagnato. Mi manca il feeling con la macchina, inizia a far male non essere in grado di andare.

Sembra che sono sempre dalla parte sbagliata, non ho feeling e perdo confidenza con la macchina. Speriamo domani di fare una buona gara, speriamo sia completamente asciutta e poter spingere. Il feeling era buono, non avremo il passo gara della Red Bull ma se ci sarà un'opportunità la prenderò. La penalità? Guarderemo con il team, non abbiamo gestito la situazione nel migliore dei modi" (ANSA).