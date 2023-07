F1: a Verstappen la pole della gara sprint del gp d'Austria

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del Gp d'Austria. Il campione della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo (1.04.440) nelle qualifiche shootout, che stabiliscono la griglia della minigara in programma nel pomeriggio. Prima fila tutta Red Bull, con il secondo posto di Sergio Perez. Quinto e sesto posto per le Ferrari, rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc.

(ANSA).