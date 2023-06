F1:Austraia;Verstappen'è stata dura a causa dei limiti di pista'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Oggi è stato difficile per via dei limiti della pista. Non lo facciamo apposta, ma con queste curve ad alta velocità e girando a velocità così alte è difficile giudicare dove sia la linea bianca con esattezza". Dopo aver conquistato la pole position del Gp d'Austria Max Verstappen se la prende con i track limits dello Spielberg. "Per questo in tanti - ha aggiunto l'olandese della Red Bull - sono stati puniti per essere andati oltre ai limiti. E' diventata una lotta per la sopravvivenza. Alla fine abbiamo dovuto gestire e questo in qualifica ti toglie un po' di gioia. Ma sono comunque contento della pole. Il weekend però sarà molto lungo. Sappiamo che questo weekend è particolare per via del format. Sono contento per la giornata di oggi, ma domani sarà tutto diverso.

La macchina è veloce, questo è l'importante". (ANSA).