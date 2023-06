F1: Verstappen sotto investigazione per impeding in qualifica

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Max Verstappen è stato chiamato dai commissari del Gp Austria per impeding nei confronti della Haas di Kevin Magnussen durante la Q1 delle qualifiche per la gara di domenica.

L'evento è avvenuto in uscita da curva 1. Verstappen era all'esterno dopo il suo giro con Magnussen appena partito, invece, per un giro veloce. Il danese, uscito dalla curva, ha dovuto spostarsi sulla destra per superare la Red Bull.

L'olandese ha chiesto via radio se Magnussen fosse in un giro veloce ricevendo risposta affermativa dal muretto. Il campione del mondo dovrà presentarsi alle 20:00 a riferire. (ANSA).