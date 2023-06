F1: Sainz 'a Maranello gran lavoro,noi faremo del nostro meglio'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Le novità in Austria? A Maranello hanno lavorato tutti duramente e li ringrazio. Faremo del nostro meglio per farli funzionare". Carlos Sainz non si sbilancia in vista del gp d'Austria; il pilota spagnolo della Ferrari ha parlato nella conferenza stampa che avvia il week end in pista: per le Rosse quella di domenica è un'altra prova per testare i miglioramenti della monoposto.

Quanto ai test Pirelli in Canada, Sainz ha sottolineato che "non hanno permesso di aiutare per la stagione attuale, ma non si può provare chissà che in ottica gara 2023". Una battuta anche sull'impeding, che in qualifica si verifica quando un pilota ostacola intenzionalmente, e non, un altro pilota durante il suo giro veloce. La soluzione è "dividere il Q1 con 10 macchine, una per team. Poi le cose migliorano nelle altre sessioni. Giro singolo? E' un'idea quella di Alonso, sarebbe da provare, magari nei weekend della Sprint" ha concluso Sainz.

