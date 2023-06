F1:Austria; Verstappen, pronto ad aggiungere trofeo a collezione

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Questo è il secondo weekend Sprint della stagione ed è sempre più frenetico e complesso rispetto ad una gara normale. Anche il meteo sembra un po' imprevedibile quindi sicuramente ci sarà un po' di confusione". Con sei vittorie e due secondi posti in otto gare, Max Verstappen è pronto per sbarcare in Austria per il prossimo Gp di Formula 1.

"Quella in Austria - aggiunge il campione del mondo olandese - è la gara di casa per noi e non vedo l'ora di vedere tutto il pubblico. Ci piace sempre tornare qui e sono entusiasta di provare ad aggiungere un altro trofeo alla collezione del team".

