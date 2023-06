F1: Austria; Vasseur 'vogliamo avere un fine settimana lineare'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Dopo il Canada, torniamo in Europa con alcuni circuiti che sono ormai un classico del calendario, a cominciare da Austria e Gran Bretagna.

A Spielberg affronteremo il secondo weekend Sprint della stagione il che significa che squadre e piloti andranno in qualifica con appena un'ora di prove libere all'attivo". Così Frédéric Vasseur, Team Principal Ferrari, in vista del Gran Premio d'Austria di Formula 1. "Per questo abbiamo fatto un lavoro particolarmente intenso al simulatore per arrivare preparati al meglio in Austria.

Il nostro principale obiettivo - aggiunge - sarà mettere i piloti nelle condizioni di sfruttare al massimo la loro SF-23 come siamo riusciti a fare a Montreal in gara. Vogliamo avere un fine settimana lineare dal venerdì alla domenica: se lo sapremo mettere in atto sono sicuro che porteremo a casa un buon risultato". (ANSA).