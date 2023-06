F1, Wolff: 'Interessante la 2/a sprint della stagione'

"Quello in Austria per me è sempre un fine settimana speciale perché è la mia gara di casa e ho dei bei ricordi di questo circuito, sia con il team sia nei miei primi anni di gare, e anche quando lavoravo come istruttore". La gara di Spielberg poi ha un valore affettivo speciale per il team principal della Mercedes, Toto Wolff, che qui è di casa, come ha ricordato lui stesso presentando il fine settimana del Gp d'Austraia. "Qui avremo anche la seconda Sprint della stagione, quindi sarà interessante vedere l'impatto che questo avrà sul weekend, in un circuito più tradizionale".

Wolff poi ha ricordato le buone impressioni fornite dalla W14 in Canada, ipotizzando un adattamento più facile della vettura alle caratteristiche della pista austriaca. "L'ultima gara in Canada ha dato molti risultati positivi - ha sottolineato Wolff - anche se non siamo riusciti a portare entrambe le vetture alla bandiera a scacchi il podio è stato un risultato importante e abbiamo visto dei segnali incoraggianti dal nostro pacchetto aggiornato. Ora cercheremo di sfruttare il buon momento che abbiamo costruito nelle ultime due gare e di continuare la nostra traiettoria positiva con la vettura. Questo è un circuito in cui la W14 dovrebbe avere prestazioni migliori rispetto al Canada, ma non daremo nulla per scontato. Come sempre lavoreremo sodo per massimizzare le nostre prestazioni e ottenere risultati importanti".