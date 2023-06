F1: Canada; Verstappen, tutto fantastico, me lo aspettavo

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Sono molto contento adesso. Non è stata una gara così lineare, le gomme non entravano nella giusta finestra, ma siamo riusciti a far funzionare tutto e vincere oggi di nuovo e festeggiare la vittoria numero 100 per il team è qualcosa di incredibile". Max Verstappen si gode l'ennesima vittoria, la n.41 come Ayrton Senna, con la sua Red Bull dominatrice del Gp del Canada. ''E' fantastico, non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi numeri, anche a livello personale. Mi aspettavo che andasse come è andata, ma è stato difficile tenere la temperature nelle gomme e avere aderenza, per questo il vantaggio non è stato così ampio. Ma c'è stata anche la safety car e nel complesso abbiamo vinto, è la cosa più importante". (ANSA).