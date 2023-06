F1: Canada, problemi a telecamere, 1/e libere durano solo 6'

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Weekend di Formula 1 in Canada al via con il freno a mano tirato. A causa di problemi infrastrutturali lungo il percorso della pista di Montreal legato ad alcune telecamere a circuito chiuso, le prime prove libere sono durate solo sei minuti. Per questo motivo la Fia ha deciso di anticipare le Libere 2 che scatteranno trenta minuti prima e dureranno quindi novanta minuti. Il via alle 22.30.

Quanto accaduto nelle libere 1 ha permesso solo a pochi team di girare: il migliore è risultato Bottas su Alfa Romeo seguito dalle due Aston Martin di Stroll e Alonso. (ANSA).