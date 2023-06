F1: Leclerc, in Canada non prevedo miracoli

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Sono stato a Le Mans per vedere la 24 Ore. Gara incredibile e un giorno mi piacerebbe partecipare.

Non poteva finire meglio con la vittoria della Ferrari. Molto entusiasmante" ha detto Leclerc dal Canada, dove domenica si corre l'ottavo GP del mondiale di F1, con Max Verstapper e la Red Bull ancora favoriti.

Non molto ottimista il pilota Ferrari per questa gara: "In Spagna è stato un weekend difficile, soprattutto per me. Qui non portiamo nulla di nuovo, non prevedo miracoli. Ma dobbiamo capire come sfruttare al meglio il nuovo pacchetto, anche se non penso che faremo un passo avanti. Ci aspettiamo che l'Aston, oltre alla Red Bull, sia molto forte. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. Non siamo contenti, ma dobbiamo continuare a spingere per provare a ridurre il distacco e lavorando sul passo gara. Quello che mi dà fiducia è che c'è una direzione chiara e questo mi porta a credere nel progetto". (ANSA).