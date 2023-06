F1: Leclerc, 'un giorno correrò anche io a Le Mans'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - C'era anche Charles Leclerc a Le Mans nel giorno della storica corsa che ha regalato il gradino più alto del podio all'equipaggio Ferrari. E il pilota monegascho che domenica correrà in Canada si è detto affascinato dalla corsa più conosciuta al mondo: "Mi piacerebbe correre la 24 Ore, è un evento incredibile. Di sicuro un giorno voglio spuntare questa casella, quando sarà non ne ho idea. Ma sono estremamente orgoglioso di quello che ha fatto la Ferrari, è stato pazzesco.

È una sensazione fantastica. Avere una Rossa che vince è incredibile, specie perché si tornava a correre qui dopo tanti anni, è un'edizione molto speciale. Peccato per la seconda Ferrari, che è stata sfortunata", ha raccontato il pilota monegasco ai microfoni di Eurosport. (ANSA).