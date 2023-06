F1: Canada, Vasseur 'consapevoli di dover migliorare'

"Arriviamo in Canada consapevoli di dover continuare a migliorare il rendimento in gara della SF-23.

Abbiamo confermato gli upgrade introdotti in Spagna che hanno funzionato, permettendo a Carlos e Charles di poter contare su una vettura più costante nelle prestazioni la domenica". Il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur traccia la strada del team del Cavallino in vista del Gp del Canada. "Lo scorso anno sia Sainz che Leclerc - aggiunge - furono grandi protagonisti di questa corsa, il primo perché riuscì a mettere pressione dal primo all'ultimo giro a Verstappen, il secondo perché fu chiamato a una grande rimonta dal fondo della griglia. Abbiamo tanti tifosi in questo Paese e vogliamo regalare loro una buona prestazione di squadra".