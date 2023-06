Gp Spagna: Verstappen, un grande piacere guidare questa macchina

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Guidare questa macchina è un grande piacere, l'ho dimostrato di nuovo oggi. Una vittoria qui è davvero incredibile. Abbiamo avuto un weekend eccellente, è quello che voglio vedere da parte mia e del team e speriamo di continuare durante l'anno". Così l'olandese Max Verstappen ha commentato a caldo il successo nella gara in Spagna.

"Ci sono state diverse strategie con le gomme in pista, ma credo che la nostra fosse quella giusta - ha proseguito il leader del mondiale, alla 40/a vittoria in Formula 1, la quinta su sette gare della stagione -. In partenza avevo la mescola più dura e sapevo che in staccata poteva essere difficile nel duello con Sainz. Andare un po' al limite in curva 1 è sempre piuttosto rischioso, ma per fortuna non è successo nulla". (ANSA).