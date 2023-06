Charles Leclerc partirà direttamente dalla pit lane del Gp di Spagna. La Ferrari ha apportato alcune sostituzioni alla sua monoposto e, per regolamento, non potrà partire dalla pista. Il pilota monegasco, che nel corso delle qualifiche aveva riferito di problemi alla sua vettura, si era qualificato 19mo in griglia di partenza.

