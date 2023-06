F1: Leclerc "grande incostanza con le gomme, c'è da lavorare"

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Dobbiamo lavorare tanto, abbiamo una vettura di un'incostanza incredibile. Nella stessa gara mettiamo due volte le stesse gomme hard, nella prima parte non siamo da nessuna parte, nell'ultima andavano bene, ma io ho portato la macchina al limite nello stesso modo. In queste condizioni è stato molto difficile". Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, esprime tutta la sua delusione per l'esito del Gp di Spagna, che ha chiuso all'11/o posto "Purtroppo la macchina andava meglio oggi, ieri non ce la facevo a guidare con il posteriore che girava dappertutto. Oggi invece era l'anteriore il problema, soprattutto sul primo stint - prosegue il monegasco -. Sapevamo che la cosa più importante era la gestione delle gomme. I miglioramenti li abbiamo visti in questo fine settimana e abbiamo ancora tanto da sfruttare, però è stata una gara molto difficile".

Anche Carlos Sainz si è trovato in difficoltà con le gomme, pagando con il quinto posto finale: "Le ho provate tutte - spiega - ma questo è un circuito difficile per noi. C'è tanto degrado, tante curve veloci e in questo sappiamo di non essere forti. Sappiamo le nostre debolezze, abbiamo aperto una finestra di sviluppo in vista del futuro e aspettiamo piste in cui potremo andare meglio". (ANSA).