F1: Sainz, Barcellona per me gara speciale

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Barcellona è una gara speciale per me, sono felice di tornare a casa. È un circuito che in passato mi ha trattato 'bene'. Qui ho visto la Ferrari la prima volta, e ora correre qui con la Rossa è speciale": così il ferrarista Carlos Sainz nella conferenza piloti che apre il fine settimana che porta al gran premio di Catalogna di formula 1.

"Mi fa stare bene correre in casa, mi dà più energia - ha aggiunto lo spagnolo - I fan sono qui per te e cercando di spingere e di fatto qui è uno dei circuiti dove ho fatto più punti". Poi parlando della macchina aggiunge : "dall'aggiornamento ci sarà un cammino più nuovo per rendere la macchina più guidabile e costante. È il primo passo verso una nuova direzione". (ANSA).