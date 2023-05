Sainz nella sua Spagna 'spero che arrivi un grande risultato'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Dopo Montecarlo a casa Leclerc, ecco la Spagna in casa Sainz. Il risultato nel Principato non è stato esaltante per la Ferrari che domenica però proverà a fare il salto di qualità, anche con qualche aggiornamento alla vettura.

Sarà un week end 'speciale' per Carlos Sainz che sul circuito del Montmelò avrà gran parte del tifo dalla sua parte, con un intero settore dedicato ai suoi supporter.

"Sono molto felice di aver potuto organizzare la 'Grada CS55' anche quest'anno a Barcellona - le parole del ferrarista in merito alla struttura che sarà occupata dai suoi fan -. I tifosi spagnoli sono ovviamente molto speciali per me ed è bellissimo avere un settore a loro dedicato. C'è solo un difetto... è troppo piccola! So comunque che anche fuori da quella tribuna ci saranno molti supporter per me a rendere ancora più unica questa gara. Non è facile spiegare cosa significa correre nella propria nazione, direi semplicemente che è molto speciale. A tutti i tifosi mi sento di promettere il massimo impegno per offrire un bello spettacolo in pista e portare a casa un grande risultato".

Ribadisce fiducia e ottimismo anche il ream principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur: "Anche in questo weekend dunque potremo contare sul supporto speciale dei tifosi di uno dei nostri piloti, che ci spingerà a dare il massimo su una pista tra le più conosciute in Formula 1 - ha detto -. A Monaco non siamo riusciti a mostrare il vero potenziale della nostra vettura e crediamo che la gara di Barcellona potrà darci una fotografia più accurata, tanto più che stiamo continuando a portare degli aggiornamenti come abbiamo sempre fatto nelle gare disputate fin qui. Contiamo di fare dei passi avanti in termini di competitività in gara e speriamo di portare a casa un buon risultato di squadra". (ANSA).