F1: Tsunoda pensa all'Emilia, 'notti terribili e di paura'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Imola doveva essere il nostro gran premio di casa, c'era entusiasmo. Ma le piogge hanno travolto tutto. Faenza, dove c'è la nostra sede, era coperta dal fango.

Noi eravamo al sicuro ma c'era preoccupazione. Quando siamo usciti abbiamo visto che l'acqua era ovunque": il pensiero di Yuki Tsunoda è per l'Emilia-Romagna devastata dall'alluvione della scorsa settimana. Il pilota giapponese dell'Alpha Tauri, che vive a Faenza, dove ha sede la scuderia, è stato in strada a spalare il fango per aiutare la popolazione.

"Sono state notti terribili - dice nella conferenza stampa piloti da Montecarlo - non avevo mai visto nulla di simile se non in tv e non mi aspettavo di viverla in prima persona. Avevo paura". (ANSA).