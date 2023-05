Hamilton, 'Ferrari? Solo speculazioni, non mi hanno cercato'

Lewis Hamilton mette a tacere le voci che lo vorrebbero in Ferrari con un maxi ingaggio: "Sono solo speculazioni - dice nella conferenza stampa che apre il fine settimana del gran premio di Monaco - Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo e ci siamo. E no, la Ferrari non mi ha cercato".

Il pilota della Mercedes parla poi della decisione di annullare il gp di Imola della scorsa settimana per l'alluvione: "E' stato giusto non correre a Imola pensando a quello che è successo nella regione", dice, poi tornando al prossimo gp aggiunge "sono felice di essere qui anche se sarà difficile capire se gli aggiornamenti ci daranno le risposte che vogliamo.

Ma speriamo di avvicinarci ai nostri rivali".