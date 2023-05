Leclerc, qui a Montecarlo cercherò di fare la differenza

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Negli ultimi due anni abbiamo fatto la pole position, ma non sono riuscito a concretizzarla la domenica. Ora però la macchina è molto meno competitiva rispetto allo scorso anno. Vedremo come andrà, ma io darò sempre il massimo". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, intervistato da RMC Sport in occasione di una partita di calcio di beneficenza disputata nello stadio Louis II di Monaco, in vista del Gp di domenica prossima.

"Credo che la Red Bull sia più forte su tutti i circuiti - ha proseguito il monegasco -, ma se riusciamo a mettere tutto insieme in un circuito come questo, il pilota può fare la differenza. Spero di essere in forma in questo fine settimana e fare la differenza in qualifica, così alla domenica ce la potremo giocare, dato che i sorpassi qui sono difficili".

La differenza non l'ha fatta sul campo, mancando qualche occasione da gol e facendo anche una brutta caduta su un braccio, per fortuna senza conseguenze. La partita l'ha giocata anche l'altro ferrarista, Carlos Sainz, una cui foto sui social che lo mostra in panchina con una gamba fasciata per un problema muscolare ha sollevato qualche preoccupazione tra i tifosi della Rossa. (ANSA).