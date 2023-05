F1: rumors inglesi, maxi offerta Ferrari per Hamilton

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Maxi offerta della Ferrari per convincere Lewis Hamilton a correre il prossimo anno con la scuderia di Maranello. Secondo il quotidiano britannico Mail, è già pronto un contratto del valore superiore ai 44 milioni di euro a stagione per il sette volte campione del mondo, il cui contratto con la Mercedes scade al termine dell'attuale stagione.

Il presidente della Ferrari, John Elkann, starebbe conducendo in prima persona la trattativa nella speranza di persuadere Hamilton, 38 anni, a tentare di battere il record di otto mondiali a bordo della Ferrari, scavalcando così un'altra leggenda della F1, Michael Schumacher. Il Mail sostiene che Hamilton con ogni probabilità è destinato a prendere il posto di Carlos Sainz, ma non è escluso che possa profilarsi anche uno scambio con Charles Leclerc, che in questo caso finirebbe alla Mercedes.

Lo scorso anno si erano susseguite indiscrezioni che suggerivano il possibile ritiro di Hamilton al termine della stagione in corso, ma di recente è stato lo stesso pilota inglese a smentire queste voci, non escludendo neppure la sua permanenza alla Mercedes. (ANSA).