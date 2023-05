Maltempo: Verstappen,'giusto annullare Gp, vicini a popolazione'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Supporto la decisione presa dalla F1 e dalle autorita' locali di cancellare il Gran Premio a Imola".

Lo scrive sul suo profilo Instagram Max Verstappen, campione del mondo in carica e leader del Mondiale 2023 di F1. "I nostri pensieri sono tutti con le persone colpite da pesanti precipitazioni e dall'alluvione, in tutta l'Emilia Romagna. Il nostro auspicio è che abbiate la forza necessaria per la vostra sicurezza in questo difficile momento". (ANSA).