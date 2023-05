F1: Perez in pole a Miami, Leclerc a muro e settimo

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Sergio Perez su Red Bull ha ottenuto la pole del GP degli Stati Uniti che si corre domani sul circuito di Miami. Al fianco del messicano partirà l'Aston Martin di Fernando Alonso. Seconda fila per la Ferrari di Carlos Sainz e la Haas di Kevin Magnussen. Leclerc ha concluso la Q3 contro le protezioni e partirà settimo. Verstappen solo nono, dopo aver sbagliato il primo giro di lancio ed non aver poi più avuto tempo per un altro tentativo, a causa della bandiera rossa esposta dopo l'incidente di Leclerc. (ANSA).