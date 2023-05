Calcio: Juve; Milik, si può sbagliare ma lo spirito è giusto

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - "Si può sbagliare ma l'importante è non mollare mai, questo è lo spirito giusto per cercare di realizzare i nostri obiettivi… forza Juve": questo il messaggio di Arkadiusz Milik, attaccante bianconero, sul proprio profilo Instagram. Il polacco è stato croce e delizia della formazione di Massimiliano Allegri a Bologna, protagonista di un rigore sbagliato in modo goffo e poi autore dell'1-1 finale sul campo dei rossoblù. (ANSA).