Gp Azerbaigian: Huelkenberg partirà dai box

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Cambia la griglia di partenza del Gp dell'Azerbaigian di Formula 1, a Baku, dopo la penalizzazione inflitta al tedesco Nico Huelkenberg. Il pilota della Haas, che doveva partire dall'ottava fila, scatterà dalla pit lane dopo aver modificato la sua monoposto e infranto quindi il regime del parco chiuso, come ha annunciato stamane il suo team.

Ieri, la stessa operazione era stata compiuta sulla Alpine del francese Esteban Ocon, che a sua volta partirà dai box. Il compagno di squadra di Ocon, Pierre Gasly, che venerdì in qualifica aveva ottenuto il 19/o posto in griglia, avanzerà di due posizioni fino al 17/o. Dalla prima fila, alle 13, scatteranno Charles Leclerc, in pole con la Ferrari, e Max Verstappen su Rde Bull (ANSA).