F1: Perez felice 'oggi ha funzionato tutto bene per noi'

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Oggi ha funzionato tutto bene per noi. Abbiamo superato in fretta Charles (Leclerc, ndr) e abbiamo messo pressione su Max (Verstappen, ndr)". Sergio Perez non nasconde la sua soddisfazione per aver battuto il suo compagno alla Red Bull vincendo il Gran Premio di Formula 1 dell'Azeirbaigian: "Abbiamo avuto meno degrado rispetto a lui nel primo stint - spiega il pilota messicano - Si era messa bene per noi fin da subito da quel punto di vista. Dopo la safety car è stata un'altra gara sulle gomme dure. Eravamo molto vicini con Max, abbiamo spinto entrambi al massimo ed entrambi abbiamo sfiorato i muri un paio di volte. Il modo in cui Max mi ha messo pressione per tutta la gara mi ha reso la vita difficile, ma siamo riusciti a tenerlo sotto controllo. Tocco al muro? Ho avuto fortuna, l'anteriore destra ha retto".

Si aggrappa alla cattiva sorte Max Verstappen che comunque ha chiuso al secondo posto a Baku "Ho avuto sfortuna con la Safety Car, poi ho spinto per cercare di stare vicino a Checo (Perez, ndr) e per entrare nella zona Drs. Le gomme però si surriscaldavano, perché cercavo di seguire Checo. Anche con il bilanciamento faticavo a restare regolare. Ho giocato un po' con gli strumenti che avevo a disposizione e alla fine ho trovato una soluzione che andava meglio, ma era troppo tardi. Ci sono tante cose da imparare da questa gara, alla fine è un buon risultato per il team. Tensione nel team? La stagione è lunga, ci sono ancora tante cose da imparare. Baku è molto diversa da Miami, che a sua volta sarà diversa dalle altre piste. Bisogna continuare a imparare. Non si può essere perfetti, ci sono dei giorni in cui devi imparare. Ho sfiorato i muri in qualche giro, ma è quello che succede nelle piste cittadine". (ANSA).