Leclerc 'passo avanti ma la Red Bull in gara è più veloce'

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Non possiamo cambiare la macchina, ma c'è la conferma di quanto pensavano: la Red Bull ha ancora un vantaggio in gara. Ma non dobbiamo dimenticare quanto fossimo indietro su passo gara due gp fa; abbiamo fatto un passo avanti, non siamo al livello che vorremmo, ma se vincere non è possibile l'obiettivo è portare a casa il massimo bottino di punti".

Charles Leclerc si dice soddisfatto del secondo posto nella sprint race di Baku, la prima delle sei previste nel Mondiale di Dormula 1 e quella che ha salutato l'esordio delle qualifiche shootout.

"Oggi non potevo fare di più sono contento del secondo posto - ha aggiunto il pilota della Ferrari, che nel gp partirà ancora dalla pole -. Punteremo alla vittoria domani anche se le Red Bull mi sembrano più veloci. Ho cercato di preservare le gomme che sono il nostro punto debole, vediamo cosa sarà possibile provare domani e portare a casa un bel risultato". (ANSA).