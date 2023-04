F1: Sainz 'poca fiducia con la macchina, c'è lavoro da fare'

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Per il momento limitiamo i danni dopo un week end molto difficile e strano intento dal punto di vista mentale: guidare una macchina che non ti dà fiducia su una pista così complicata come quella di Baku è difficile". E' sconsolato Carlos Sainz dopo la gara sprint in Azerbaigian vinta dalla Red Bull di Sergio Perez: "Non posso fare molto sulla macchina diciamo sono un po' incastrato - ha aggiunto lo spagnolo della Ferrari -. In gara non ho visto dei grandi progressi, c'è molto lavoro da fare in gara". (ANSA).