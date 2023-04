F1: Azerbaigian; Leclerc miglior tempo nelle miniqualifiche

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il monegasco Charles Leclerc, al volante di una Ferrari, ha ottenuto il miglior tempo, in 1:42.820 nelle 'miniqualifiche' della Gara Sprint di oggi in Azerbaigian. Il ferrarista ha staccato di quasi mezzo secondo(0.468) il campione del mondo Max Verstappen, pilota della Red Bull. Terzo tempo per il britannico Lewis Hamilton, su Mercedes (+ 0.741), quarto l'altro pilota della Ferrari, lo spagnolo Carlos Sainz jr (+ 0.802). (ANSA).