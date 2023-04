F1:nasce la App live di Sky, le onboard a portata di telecomando

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Da oggi su Sky la Formula 1 diventa ancora più realistica e immersiva: nasce la nuova App Live interattiva dedicata alla F1, un'esperienza di visione unica per vivere come mai prima d'ora lo spettacolo del Mondiale di quattro ruote.

Una vera rivoluzione che trasformerà l'esperienza di visione in modo radicale grazie alle sue funzionalità innovative, disponibili attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q o il tasto interattività di Sky Glass: - Race Control, per guardare ogni giro dal punto di vista del pilota preferito. Si avrà così la possibilità di opzionare una delle 20 on board camera e ascoltare il sound della pista, con l'impressione di essere realmente sull'asfalto del circuito. - Battle Channel, per seguire da vicino la battaglia per la leadership del Gran Premio. Sarà come essere sulla monoposto, grazie alla possibilità di vivere la corsa dalla visuale dei primi tre piloti in bagarre, senza perdere di vista le immagini della gara in diretta.

- Highlights in tempo reale, per non perdere neanche un'emozione del weekend di gara. Ci sarà la possibilità di rivedere live sorpassi e momenti salienti, suddivisi in singole clip sempre disponibili.

Oltre a tutto questo si avrà sempre la possibilità di accedere in ogni momento all'On board Sky, la funzionalità che mostra il punto di vista del pilota, al Race Split, 4 schermate in una per seguire la gara (la schermata principale, l'On Board Sky, i tempi e il Race Tracker), ai risultati e alle classifiche.

La nuova App Live permetterà di vivere da protagonista ogni weekend di corsa, a partire dal Gran Premio d'Azerbaijan, con la gara in esclusiva live domenica 30 aprile dalle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. (ANSA).