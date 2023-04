F1: Verstappen il più veloce nelle libere 1 in Azerbaijan

La Red Bull di Max Verstappen è la più veloce nelle prime libere del Gran Premio di Formula d'Azerbaijan a Baku. Il campione del mondo olandese in 1'42''315 ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc (+0'037) e l'altro pilota della scuderia austriaca Sergio Perez (+0'139). Quarta la Rossa di Carlos Sainz (+0'584). Indietro le Mercedes con Hamilton undicesimo (+1'483) e Russell diciassettesimo (2'767).

Dopo appena 20' si fermano in due: principio d'incendio sull'Alpine di Gasly e stop anche per la Haas di Magnussen. Alle 15 sarà la volta delle qualifiche.