F1: Leclerc, 'Io alla Mercedes? Nessun contatto per ora'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Siamo onesti, se parliamo di pista, la prestazione non è dove vogliamo che sia, le prime tre gare per me sono state un disastro". Charles Leclerc non usa giri di parole per definire il via del suo mondiale: parlando con Autosport il ferrarista ha anche accennato ai rumors che lo riguardano e che lo vorrebbero vicino alla Mercedes. Spiegando che non ci sono stati contatti con il team tante volte campione del mondo: "No, non ancora. Non per il momento. Quindi adesso sono completamente concentrato sul progetto in cui mi trovo: che è la Ferrari. Come ho detto, mi fido ciecamente e sono fiducioso per il futuro. Poi si vedrà".

Nel week end dopo una lunga pausa si riprende a Baku e Leclerc si dice ottimista: "In queste tre settimane penso sia stato bello resettare, guardare un po' le cose in cui possiamo ottimizzare il pacchetto che abbiamo. La squadra è fatta di tante persone". Con grande fiducia nei confronti di Vasseur, il team principal. "Sono molto fiducioso per il futuro con Fred" e nel team di Maranello: "So cosa si sta cercando di ottenere e ho piena fiducia". (ANSA).