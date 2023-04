F1: Leclerc "fiduciosi di poter cominciare a fare dei risultati"

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Siamo fiduciosi di poter cominciare a fare qualche risultato". Dopo tre settimane di pausa a Baku riparte la F1 per il Gp dell'Azerbaijan dove il ferrarista Charles Leclerc si dice ottimista in vista del lungo week-end con il nuovo format: " Sulla novità sono totalmente a favore, anche se non vorrei che diventasse uno standard per ciascun weekend. Sarà comunque una grande sfida su un circuito cittadino come questo".

Poi anche Leclerc, come Sainz, parla dell'addio di Laurent Mekies, destinato a diventare team principal dell'AlphaTauri nella prossima stagione: "Non sono preoccupato, parlo sempre con Vasseur dei progetti futuri". (ANSA).