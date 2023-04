F1: Hamilton 'speriamo di essere in lotta con il nuovo format'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Sto alla grande e sono felice di essere qui a Baku. Strana la lunga sosta dopo tre gare, ma è stato piacevole stare anche con la famiglia e gli amici". Parola di Lewis Hamilton alla vigilia del Gran Premio dell' Azerbaijan di F1.

"Dopo il podio a Melbourne - ha detto il pilota Mercedes - sono fiducioso, abbiamo lavorato tanto per avere risultati anche se non sarà facile ripetersi. Speriamo di essere in lotta, anche con il nuovo format. Lo accolgo con favore, siamo tutti sulla stessa barca con una Sprint così". "Il ritorno di Allison come direttore tecnico? Ha sempre fatto parte del team - ha aggiunto l'inglese - si concentrava di più su altre aree ma riaverlo in questo ruolo di rafforzerà. Ha grande esperienza e sarà grandioso". (ANSA).