Imola ricorda Senna e Ratzenberger a 29 anni dalla morte

Imola ricorderà Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, a 29 anni dalla morte dei due piloti di Formula 1 nel fine settimana del 14/o Gran Premio di San Marino (30 aprile e 1 maggio 1994), con un momento in programma lunedì 1 maggio organizzato dal Comune, dall'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' e da If-Imola Faenza Tourism Company. Nella giornata l'autodromo sarà aperto al pubblico, riservato ai pedoni, dalle 9 alle 18.

La cerimonia prevede il ritrovo alle 13.50 sotto la torre dell'autodromo, poi una camminata in pista verso la curva del Tamburello, con la deposizione alle 14.17 di un mazzo di fiori gialli e verdi sul luogo e nell'orario in cui Senna ebbe il tragico incidente, nel corso del Gp. La camminata in pista proseguirà poi fino alla curva Villeneuve, con la deposizione di un mazzo di fiori rossi e bianchi sul luogo dove Ratzenberger ebbe l'incidente, nel corso delle qualifiche del Gran Premio.

Interverranno fra gli altri il sindaco Marco Panieri, l'assessore all'Autodromo Elena Penazzi, rappresentanti dell'Autodromo e don Pierpaolo Pasini, parroco di S.Maria in Regola.

Da parte sua If, in occasione dell'apertura al pubblico della pista, organizzerà quattro 'Walking Tour' in italiano e inglese, con l'accesso esclusivo agli spazi tecnici della Direzione di Gara (race Control room e podio), camminata sulla pit lane e salita sulla Torre dell'Autodromo.