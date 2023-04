F1, Vasseur: 'Abbiamo lavorato sodo dopo l'Australia'

"È passato quasi un mese dall'ultimo Gran Premio e in queste settimane abbiamo lavorato duramente a Maranello sullo sviluppo della SF-23, sia in termini di miglioramento dell'attuale pacchetto vettura che sul fronte degli aggiornamenti pianificati, che saranno introdotti gradualmente nel corso delle prossime gare": così al sito Ferrari il team principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur in vista del prossimo gran premio dell'Azerbaigian, in programma domenica sul circuito cittadino di Baku. "Charles e Carlos hanno fatto la loro parte, lavorando al simulatore e dandoci feedback importanti - ha aggiunto - In Australia avevamo già fatto un passo avanti in termini di prestazioni pure e per l'Azerbaigian intendiamo ripartire da lì".