F1: Sticchi, soddisfatti per l'apertura di Salvini su Monza

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha espresso la propria soddisfazione per l'incontro interistituzionale che si è svolto, oggi, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardo al futuro del Gran Premio di Monza. "Siamo particolarmente soddisfatti - ha dichiarato Sticchi Damiani - di questo primo confronto tecnico insieme a tutte le parti in causa e, in particolare, dell'apertura del ministro Matteo Salvini a garantire il futuro dell'impianto all'interno del calendario della Formula 1, anche dopo la scadenza del 2025". (ANSA).