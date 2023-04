Nasce la 'sprint shootout', da Baku il nuovo format

(ANSA) - ROMA, 25 APR - La Formula 1 Commission ha approvato il nuovo format relativo alle qualifiche della gara sprint del sabato, che dopo l'approvazione domani del Consiglio mondiale farà il suo esordio da venerdì prossimo in occasione del Gp dell'Azerbaigian, a Baku.

L'intervento modifica il programma del weekend, con le prove libere solo al venerdì mattina, seguite nel pomeriggio dalle qualifiche valide solo per la gara di domenica. Sabato mattina ci sarà la qualifica dedicata alla gara sprint, denominata "sprint shootout", che si svolgerà nel pomeriggio e per sei volte nella stagione, compresa Baku.

Le qualifiche sprint del sabato saranno più brevi di quelle che si svolgono sempre e prevedono una prima parte (Q1) di 12 minuti, la seconda (Q2) di dieci e l'ultima (Q3) di otto. Per ogni sessione, sarà obbligatorio per i team usare un determinato tipo di pneumatici: medie per la Q1 e Q2 e soft per la Q3.

(ANSA).