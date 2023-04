F1: Horner: 'Non credo Verstappen correrà fino a 40 anni'

"Max è un uomo tutto d'un pezzo ed è molto forte nelle sue convinzioni e nella sua visione di ciò che vuole fare nella sua vita non lo vedo fare come Fernando Alonso e correre ancora a 41 o 42 anni, o almeno non in Formula 1".

Parola del il team principal della Red Bull Christian Horner ai microfoni di Sky Sports UK sul futuro in F1 del campione del mondo Max Verstappen.

"Ma il suo amore e la sua passione sono le corse. Ora quando non gareggia in pista lo fa nel mondo virtuale, oppure guida auto GT per divertimento. La sua passione adesso - aggiunge Horner - è solo quella di guidare e correre e finché questa passione sarà viva dentro di lui, continuerà ad andare avanti. Ma per quanto tempo brucerà? Questo è il viaggio di ogni individuo. Deve scoprirlo da solo".