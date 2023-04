F1: Audi verso 2026 "sceglieremo i piloti in base al merito"

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Con la prima gara a tre anni di distanza, è troppo presto per parlare seriamente di piloti, ma l'interesse per questo argomento è evidente". Così l'amministratore delegato di Audi Formula Racing, Adam Baker, a PlanetF1. "Ogni decisione che verrà presa - aggiunge - per i piloti sarà fatta in base alle prestazioni. Questa è la massima priorità. Per quanto riguarda i motori del 2026, non possiamo escludere la possibilità di fornire un team di clienti. Ma con sei costruttori registrati per il 2026, le possibilità sono minime. Al momento non stiamo cercando attivamente un cliente e la nostra attenzione è rivolta alla collaborazione con la Sauber". (ANSA).