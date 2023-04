F1, Domenicali: 'senza limite 24, possibili 32 Gp in calendario'

"Potremmo avere già oggi più di 30, persino 32 Gran Premi, perché tutti ne vogliono uno". Alla vigilia del terzo appuntamento della stagione in Australia, Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1 ha confermato la crescita di popolarità del Circus a SportNXT, tanto da fornire un curioso dettaglio. Se non fosse stato per gli accordi esistenti, il calendario di quest'anno avrebbe potuto raggiungere una cifra molto più alta delle 24 gare massime consentito.

Prima ancora della decisione presa lo scorso dicembre dalla FIA, con la cancellazione ufficiale del Gran Premio di Cina dal calendario del mondiale 2023 (complice l'emergenza Covid-19), la Formula 1 aveva raggiunto il numero massimo di appuntamenti stabiliti dal Patto della Concordia, pari a 24. Con l'annullamento della prova a Shanghai, e con la conseguente riduzione a 23 gare, il Circus ha comunque stabilito il record del maggior numero di eventi in un singolo anno, grazie anche al ritorno del Qatar e dell'aggiunta di un terzo appuntamento negli Stati Uniti, più precisamente a Las Vegas.